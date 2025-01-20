عمرو أديب يحذر من احتمالية اندلاع حرب أهلية في قطاع غزة

كتب- حسن مرسي:

حذر الإعلامي عمرو أديب من احتمالية اندلاع حرب أهلية في قطاع غزة، وذلك في ظل الصراع المستمر بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية على إدارة القطاع في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير.

خلال برنامجه "الحكاية"، على قناة "mbc مصر" عبر أديب عن قلقه من أن الفلسطينيين قد يدفعوا ثمنًا باهظًا لهذا الصراع، مشيرًا إلى أنهم قد يجدون أنفسهم في مواجهة خطر الموت ليس فقط بسبب القصف الإسرائيلي بل أيضًا بسبب الصراعات الداخلية.

وأضاف أديب قائلًا: "من لم يمت بالسلاح الإسرائيلي قد يموت بالسلاح الفلسطيني في إطار الصراع على حكم غزة".

وشدد أديب على أهمية الدور المصري في تهدئة الأوضاع والتوصل إلى تفاهمات بين الطرفين الفلسطينيين، وذلك قبل الشروع في عملية إعادة إعمار القطاع.

ودعا أديب الدول العربية إلى عدم تقديم أي دعم مالي لإعادة الإعمار قبل حسم هذا الملف، مؤكدًا أن أي دعم مالي يجب أن يكون مشروطًا بوجود رؤية واضحة لمستقبل غزة وتوحيد الصف الفلسطيني.

وأكد أديب أن غزة ليست غنيمة حرب، وأن أي طرف يتولى إدارتها سيواجه تحديات كبيرة. وحذر من أن الصراع الداخلي سيؤدي فقط إلى مزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني.