لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"حوارات مع أديب نوبل" في ندوة بمتحف نجيب محفوظ

02:04 م الخميس 02 يناير 2025

حوارات مع نجيب محفوظ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

يشهد متحف نجيب محفوظ، ندوة في الواحدة ظهر الأحد المقبل مع "سهام ذهني" مؤلفة كتاب "أحب رائحة الليمون: حوارات مع نجيب محفوظ"، الذي ضمت فيه 16 حوارًا أجرتها مع الأديب الكبير على مدى حوالي 20 عامًا.

الكتاب صدر منذ أيام عن الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، بعد أن كان قد صدر خلال حياة نجيب محفوظ عن دار أخبار اليوم تحت عنوان "ثرثرة مع نجيب محفوظ".

حوار نجيب محفوظ مع جمال حسام دياب 1

الجديد في الطبعة الحالية هو حوار عن طفولة نجيب محفوظ أجراه معه "جمال حسام دياب" ابن المؤلفة عندما كان طفلًا في العاشرة من عمره.

ومما قاله الكاتب الكبير للطفل الصغير:

- مصروفي كان "قرشا" في اليوم.

- كنت أدخر من مصروفي كي أذهب إلى السينما.

- كنا نلعب فوق السطوح مع الأرانب والبط.

- قمت بتربية دود القز وتابعت "الشرنقة".

- ضربة بالعصا من المدرس صارت حائلا بيني وبين حب الجغرافيا.

- كنا نجري بفرحة على بائع الآيس كريم، وكنت أشتري شيكولاته.

ومما قاله نجيب محفوظ عبر مختلف الحوارات بالكتاب:

- كنت أتسول النشر حتى عام 1944.

- الحب الأول مثل القطفة الأولى لا يوجد مثلها، حتى لو ظهر أنها كانت كلاما فارغا.

- الحب بعد الزواج يصبح مودة ورحمة.

- "الهلس" في حياتي مثل نقطة صغيرة في كوب من الماء.

- احتجاجات كثيرة من زوجتي وابنتيّ بسبب النظام الشديد في حياتي.

- يسرني جدًا أن تكون في يدي وردة أستمتع برائحتها.

- احتفظت بورد لسنوات وظلت رائحته فيه.

- نزول الشمس في البحر عند الغروب من المناظر التي تأسرني.

- صوت "أم كلثوم" يوحي لي بالربيع.

- "سعاد حسني" أجمل نجمة عرفتها مصر.

- الفنانة "شادية" اهتدت لما هو أعظم من النجومية.

- كنت أجلس في صحبة القمر بالساعات في الشارع الذي أقام فيه الرئيس "السادات".

- تبهرني شخصية "عمر بن الخطاب" و"علي بن أبي طالب".

- البشر والإيمان قوة أكبر من أي سلاح.

- أمريكا أكبر "فتوات" النظام العالمي الجديد.

- السلام العادل لن يتحقق في ظل الترسانة النووية الإسرائيلية.

اقرأ أيضًا:

"الأرصاد": طقس مائل للبرودة وفرص لتساقط الأمطار الأيام المقبلة

في خطوات.. آخر موعد لدفع فواتير الكهرباء تجنبا للغرامة أو رفع العداد- تفاصيل

حكم تهنئة الأخوة الأقباط في عيد الميلاد - فيديو

بدء القبول بماجستير "التعليم الدولي" بالتعاون بين جامعتي "حلوان و لودفيسبرج الألمانية"

حوارات مع نجيب محفوظ نجيب محفوظ متحف نجيب محفوظ سهام ذهني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لمن يتعرف عليهم.. "العمل" تُعلن عن أسماء عمال لهم حقوق لدى شركة سعودية

إعلان

إعلان

مصر 2025.. ماذا ينتظر الاقتصاد وأفضل وسيلة لاستثمار أموالك؟