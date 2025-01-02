"حوارات مع أديب نوبل" في ندوة بمتحف نجيب محفوظ

كتب- مصراوي:

يشهد متحف نجيب محفوظ، ندوة في الواحدة ظهر الأحد المقبل مع "سهام ذهني" مؤلفة كتاب "أحب رائحة الليمون: حوارات مع نجيب محفوظ"، الذي ضمت فيه 16 حوارًا أجرتها مع الأديب الكبير على مدى حوالي 20 عامًا.

الكتاب صدر منذ أيام عن الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، بعد أن كان قد صدر خلال حياة نجيب محفوظ عن دار أخبار اليوم تحت عنوان "ثرثرة مع نجيب محفوظ".

الجديد في الطبعة الحالية هو حوار عن طفولة نجيب محفوظ أجراه معه "جمال حسام دياب" ابن المؤلفة عندما كان طفلًا في العاشرة من عمره.

ومما قاله الكاتب الكبير للطفل الصغير:

- مصروفي كان "قرشا" في اليوم.

- كنت أدخر من مصروفي كي أذهب إلى السينما.

- كنا نلعب فوق السطوح مع الأرانب والبط.

- قمت بتربية دود القز وتابعت "الشرنقة".

- ضربة بالعصا من المدرس صارت حائلا بيني وبين حب الجغرافيا.

- كنا نجري بفرحة على بائع الآيس كريم، وكنت أشتري شيكولاته.

ومما قاله نجيب محفوظ عبر مختلف الحوارات بالكتاب:

- كنت أتسول النشر حتى عام 1944.

- الحب الأول مثل القطفة الأولى لا يوجد مثلها، حتى لو ظهر أنها كانت كلاما فارغا.

- الحب بعد الزواج يصبح مودة ورحمة.

- "الهلس" في حياتي مثل نقطة صغيرة في كوب من الماء.

- احتجاجات كثيرة من زوجتي وابنتيّ بسبب النظام الشديد في حياتي.

- يسرني جدًا أن تكون في يدي وردة أستمتع برائحتها.

- احتفظت بورد لسنوات وظلت رائحته فيه.

- نزول الشمس في البحر عند الغروب من المناظر التي تأسرني.

- صوت "أم كلثوم" يوحي لي بالربيع.

- "سعاد حسني" أجمل نجمة عرفتها مصر.

- الفنانة "شادية" اهتدت لما هو أعظم من النجومية.

- كنت أجلس في صحبة القمر بالساعات في الشارع الذي أقام فيه الرئيس "السادات".

- تبهرني شخصية "عمر بن الخطاب" و"علي بن أبي طالب".

- البشر والإيمان قوة أكبر من أي سلاح.

- أمريكا أكبر "فتوات" النظام العالمي الجديد.

- السلام العادل لن يتحقق في ظل الترسانة النووية الإسرائيلية.

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