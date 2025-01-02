وزير الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة بالوادي الجديد نموذج للشراكة مع القطاع الخاص

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وتم عقد اجتماع لبحث مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في استخدام المحطات الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لكل الاستخدامات في نطاق المحافظة وخاصة مشروعات التنمية والتصنيع الزراعي، وكذلك التغذية الكهربائية وسبل تحسين وتطوير شبكة الكهرباء بما يساهم في تحسين خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين.

ناقش الاجتماع، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات لدعم الشبكة الكهربائية وتوفير التغذية اللازمة لبعض مناطق الاستصلاح الجديدة في نطاق المحافظة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من الفقد الفني والتجاري وموقف إقامة محطات محولات في الخارجة وباريس والفرافرة وتركيب العدادات الذكية في أبو طرطور وغيرها من المشروعات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي في نطاق محافظة الوادي الجديد وسبل تقديم الدعم والمساندة للقطاع للتوسع في بناء المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء وتعظيم العوائد واستغلال السطوع الشمسي الذي تتمتع به المحافظة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، حرص وزارة الكهرباء وشركاتها وهيئاتها التابعة على مواصلة الجهود في إطار الخطة العاجلة لتحسين خدمات الكهرباء ودعم خطط التنمية في مختلف محافظات الجمهورية لا سيما محافظة الوادي الجديد من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستراتيجية وتنفيذ خطة المحافظة للتنمية المستدامة وبما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار في المحافظة، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة وخطة العمل للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة، وفي محافظة الوادي الجديد تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل ومشروعات الاستثمار الزراعي والمصانع، مشيرًا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبه، ثمن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جهود التعاون المستمرة مع الوزارة لمساندة جهود التنمية ودعم خطة التوسع وتدعيم شبكات الكهرباء على مستوى المحافظة، لافتًا إلى حرص المحافظة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لاستغلال مواردها الطبيعية وما تتمتع به من سطوع شمسي على مدار العام في إقامة محطات طاقة شمسية جديدة.

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