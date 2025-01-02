محمود الهواري خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدًا من الجامع الأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رجب من الجامع الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية خطبة الجمعة غدا بعنوان "فلا تظلموا فيهن أنفسكم"، يتلو القرآن القارئ كارم الحريري.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "فما ظنكم برب العالمين.. صناعة الأمل"، وهو موضوع الخطبة الأولى الموحدة بجميع مساجد الجمهورية، على أن يكون موضوع الخطبة الثانية يختلف لكل محافظة عن الأخرى.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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