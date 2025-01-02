الأرصاد تعلن طقس اليوم: أجواء مائلة للبرودة والعظمى بالقاهرة 19 مئوية

وزير الري: تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية تمهيدًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس 2 يناير 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يوجد اليوم الخميس، استقرار في الأحوال الأحوال الجوية على الأنحاء كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء اليوم مائلة للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 19 درجة مئوية.

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