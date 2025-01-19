لميس الحديدي: مصر صمام أمان لغزة والورقة المصرية هي من أنهت الحرب

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الإعلامية لميس الحديدي على الدور المحوري الذي لعبته مصر في إنهاء الحرب التي استمرت لأكثر من عام، مشيدة بالورقة المصرية التي قدمتها القاهرة في مايو الماضي، والتي شكلت الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، أوضحت الحديدي أن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي وإصراره على استمرار الحرب، بالإضافة إلى الانتظار لتولي الرئيس الأمريكي الجديد السلطة، أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة وتدمير كبير في البنية التحتية، ورغم ذلك، ظلت مصر ثابتة على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، حيث قامت بالعديد من المبادرات لإدخال المساعدات الإنسانية والتفاوض على وقف إطلاق النار.

وشددت "الحديدي"، على أن الموقف المصري الصلب الرافض لتهجير الفلسطينيين كان له دور كبير في إفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها بسبب إغلاق قناة السويس، لم تتردد في تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني.

وأعربت مقدمة "كلمة أخيرة" عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق بداية لانطلاق عملية سلام حقيقية تحقق للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

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