شريف فتحي: السياحة قائمة على القطاع الخاص بنسبة 100%.. وهذا دور الحكومة

كتب- نشأت علي:

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن السياحة قائمة على القطاع الخاص بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في عمليات التسويق، ودور الحكومة في إزالة العوائق وتسهيل تمهيد البنية التحتية.

وأشار فتحي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الأحد، إلى أن مصر بها تنوع سياحي لا تضاهيه أية دولة في العالم؛ الأمر الذي يحتم عمل منتجات سياحية قابلة للتسويق.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن الحكومة تقوم بدورها في الرقابة وكذلك المشاركة في المعارض الدولية، بينما لا تتدخل في بعض الأمور؛ حرصًا على تحقيق المنافسة في القطاع السياحي.

وطالب وزير السياحة بضرورة تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، موضحًا ضرورة أن يكون هناك عائد من قطاع السياحة في المناطق الموجودة فيها الأماكن السياحية.

وأكد فتحي أن حل مشكلة سوء تعامل البعض مع السائحين، من خلال تفعيل الرقابة الصارمة، موضحًا أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والأمن الخاص في المواقع السياحية.

وأشار الوزير، بشأن ما ذكره بعض النواب بشأن التجاوزات في التعامل مع الآثار، إلى أن تماثيل قصر النيل على سبيل المثال ليست "آثارًا"، مؤكدًا أن ما حدث ليس إلا عمليات غسيل للتنظيف من خلال محلول متعادل وبعدها مادة عازلة.

وأكد فتحي أن البعض استغل ما حدث بصورة غير دقيقة، واتهم وزارة السياحة بالتقصير في ترميم الآثار، قائلًا: منذ 6 أشهر في الوزارة، لم أرَ تسويقًا سيئًا عن السياحة المصرية إلا من مصر نفسها.

وأشار وزير السياحة أمام مجلس الشيوخ إلى أن الصورة الذهنية عن مصر في الخارج جيدة للغاية، مؤكدًا أن هناك تداخلات كبيرة في صناعة السياحة بين الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية يتم التعاون من أجل إزالة كل العقبات.

ولفت فتحي إلى أن الصورة ليست سيئة كما يصورها البعض، مؤكدًا استقبال 15.7 مليون سائح العام الماضي.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن نسبة الإنفاق جيدة؛ خصوصًا أننا ننظر في السياحة إلى حجم الإنفاق وليس عدد السائحين.

واتفق وزير السياحة على ما ذكره بعض النواب من مشكلات استقبال السائحين؛ لا سيما في المطارات وتكرار جملة "كل سنة وأنت طيب" من بعض العاملين.

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