عبد المنعم سعيد: هدنة غزة هي مجرد توقف مؤقت للأعمال العدائية

كتبت- داليا الظنيني:

حذر الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، من أن الهدنة الحالية في قطاع غزة هي مجرد توقف مؤقت للأعمال العدائية، وأن إسرائيل ما زالت تسعى إلى إطالة أمد الصراع وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية.

خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، أوضح سعيد أن إسرائيل تعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية وتعزيز قوة حركة حماس من خلال تسهيل وصول الأموال القطرية إلى القطاع عبر بنوكها.

وأكد المفكر السياسي أن استمرار وجود حماس والسلطة الفلسطينية في آن واحد يعيق عملية تحقيق المصالحة الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة.

من وجهة نظره، يرى عبد المنعم سعيد أن حركة حماس هي العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام في المنطقة، حيث إن أهدافها تتركز على إقامة دولة إسلامية في فلسطين، وليس على إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

وأشار إلى أن الصراع بين إسرائيل وحماس قد تجاوز حدود الصراع الوطني الفلسطيني، وأصبح صراعاً أيديولوجياً.

كما انتقد سعيد حالة الانقسام الفلسطيني، مؤكداً أن استمرار هذا الانقسام يخدم مصالح إسرائيل ويضعف القضية الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

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