"عربية النواب": تفعيل وقف إطلاق النار خطوة أولى لإعادة الحياة في غزة

كتب- نشأت علي:

صرح الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات وشيكًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة التاريخية تمهد الطريق لاستعادة الاستقرار الإنساني والشروع في إعادة إعمار القطاع بعد 15 شهرًا من الصراع الدامي الذي خلّف آلاف الضحايا الفلسطينيين ودمر أوجه الحياة في القطاع المحاصر.

وأكد "محسب" أن الاتفاق الذي تم برعاية مصرية يشكل نقطة تحول هامة في حياة سكان غزة، حيث ستبدأ مصر تنفيذ خطة إنسانية شاملة تتضمن إدخال مئات الشاحنات يوميًا عبر معبر رفح محملة بالمساعدات الأساسية مثل الغذاء، والدواء، والوقود، ومستلزمات الإيواء للعائلات المتضررة.

وشدد على أن مصر كانت وستظل الحاضنة التاريخية للقضية الفلسطينية، والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب، أن الدولة المصرية أكدت التزامها الكامل بتقديم الدعم اللوجستي والإنساني لسكان القطاع، خاصة في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية.

كما أشار إلى أن خطة إعادة الإعمار، التي ستتم بإشراف مصري كامل، تشمل إعادة بناء المنازل المدمرة، وتشييد مدارس ومستشفيات، وتطوير شبكات الكهرباء والمياه.

وأوضح أن مصر التي قادت جهود التهدئة طوال الأشهر الماضية، تسعى لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتحقيق التنمية المستدامة في غزة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود من خلال ضمان استمرار التهدئة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لإعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون قيود.

واختتم "محسب" تصريحه بالتأكيد على أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ هو خطوة أولى على طريق طويل لإعادة بناء القطاع، مشيرًا إلى أن تكاتف الشعب الفلسطيني مع الدعم المصري سيُسهم في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا لغزة والمنطقة ككل.

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