"لماذا السودان؟".. كتاب يناقش سيناريوهات مصير الحرب ومستقبل الصراع مع مليشيا "الدعم السريع"

كتب- محمد شاكر:

أصدر الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، والباحث المتخصص في الشأن السوداني والأفريقي، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كتابا جديداً بعنوان "لماذا السودان؟.. التدخلات الدولية ودائرة الصراع"، عن دار نشر "العربي".

ويسعى الكتاب للاقتراب من الأسئلة الصعبة في المشهد السوداني، ليقدم إجابات حول أسباب دوامة الصراعات والحروب في السودان، وفاتورتها على الشعب السوداني؟، كما يوضح ما إذا كان يواجه السودان صراع على السلطة، أم صراع على الثروة؟، أم الإثنان معاً؟، وهل حقا السودان مستهدف خارجيا؟ كما تردد نخب سودانية.

ويقول المؤلف: الكتاب، "رحلة للفهم الحقيقي والموضوعي، لطبيعة ما يحدث في السودان، والأسباب التي جعلت عدداً ليس بالقليل من أهله يعيش في معاناة لأزمنة طويلة"، مضيفاً: يستهدف الكتاب تقديم دروس، مآلات النزاعات والصراعات السابقة بالسودان، للحاضر الذي يعيشه حالياً، خصوصا وأن الكتاب يصدر في وقت تقف فيه الدولة السودانية في مفترق طرق، وتتصاعد معه المخاوف بشأن مستقبل الدولة السودانية.

جدير بالذكر، أن الكتاب يعد الإسهام الثاني، للكاتب الصحفي أحمد إمبابي، في ملف السودان، حيث نُشر له، كتاب "جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة"، وشارك به في معرض الكتاب الماضي 2024.

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