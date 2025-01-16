رئيس الوزراء: خطتنا للطروحات مستمرة بحرص وحققنا إنجازات بارزة في 2024

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطة الحكومة للطروحات مستمرة في عام 2025، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تحقيق إنجازات مهمة في هذا الملف، أبرزها صفقة رأس الحكمة، والتي تُعد جزءًا من أكبر عام شهدته مصر من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن طرح أصول الدولة لا يعني بيعها بسعر غير مناسب، بل يتم بحرص بالغ لضمان تحقيق القيمة المناسبة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على اتباع مسار واضح وثابت لضمان مصلحة الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطروحات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن استراتيجية الطروحات تهدف إلى تعزيز الاستثمار المباشر وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة هذه العمليات.

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