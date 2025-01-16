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رئيس الوزراء: جاهزون لتقديم الدعم اللوجستي لأهالي غزة

04:43 م الخميس 16 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولى

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية ودعم مصر الكامل لها.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: نعي تمامًا دون مبالغة الدور المصري البارز في القضية الفلسطينية على مدار الفترة السابقة.

وأوضح أن الحكومة ناقشت داخل مجلس الوزراء أهمية دعم غزة، قائلاً: مع وقف إطلاق النار، نحن جاهزون تمامًا لتقديم كل الدعم اللوجستي لأشقائنا في قطاع غزة، بدءًا من تدبير الاحتياجات الضرورية من سلع غذائية وبترول وأدوية، وكل ما يساعد في تخفيف معاناة أهلنا في غزة.

وأكد "مدبولي"، أن مصر ستظل ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لضمان تحول وقف إطلاق النار إلى حل دائم للأزمة الكبيرة التي يواجهها القطاع.

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مصطفى مدبولي غزة رئيس الوزراء
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