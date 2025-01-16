رئيس هيئة الدواء يبحث تنسيق الجهود المشتركة مع سفير مصر لدى تركيا

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا افتراضيًا مع السفير عمرو الحمامي، سفير مصر لدى تركيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية.

يأتي الاجتماع في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في القطاعات الحيوية.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان، آليات التعاون بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها التركية، وتضمنت المناقشات موضوعات محورية مثل تبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية.

كما تم استعراض فرص دعم دخول المنتجات الدوائية المصرية إلى السوق التركية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمنفذ للمنتجات التركية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وأكد السفير المصري، أهمية الشراكة في دعم الجهود المشتركة لتعزيز الصناعة الدوائية، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي يوفرها التعاون بين البلدين.

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية، عن تطلعه لمواصلة التنسيق مع الجانب التركي لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وأشاد بالدعم الذي تقدمه السفارة المصرية والسفير المصري بجمهورية تركيا.

حضر اللقاء الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على إ. م. للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات.

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