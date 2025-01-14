وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تعلنان تسليم المدافن الصحية بثلاث مدن بشمال سيناء

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، تسليم المدافن الصحية بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء وذلك تفعيلاً للبرتوكول المشترك بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بهدف التعاون فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجال إدارة المخلفات، لتحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

وقد قامت لجنة تضم ممثلي الوزارات المعنية وممثلي محافظة شمال سيناء بمعاينة المدفن الصحي الخاص بمدينة العريش وتسليمه بشكل نهائي لمحافظة شمال سيناء وذلك وفقا لبيان مشترك بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مدفن مدينة العريش تبلغ تكلفته 31 مليون جنيه وهو موقع مخصص من قبل المحافظة ويقع على مساحة 5 أفدنة حيث يُعد جزءاً من مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال التعاون بين عدد من الجهات المعنية، لافتة إلى أن هذا المدفن سيسهم في تحسين آلية التخلص من المخلفات بشكل آمن، ويعزز من قدرة الدولة على إدارة المخلفات بشكل فعال وصديق للبيئة، بما يتماشى مع أهداف مصر في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المدفن عبارة عن خلية دفن رئيسية ملحق بها حوض لتبخير سائل الترشيح، ومحتويات المدفن تسمل بوابه الدخول، ميزان أرضى بسكول، وغرفة أمن، ومبنى إدراي، وغرفة للمولدات، وخزان وقود بالإضافة إلى مغسلة إطارات، وخلية تجميع مخلفات صلبة، وبحيرة تجميع السائل، ومنظومة إنذار حريق.

وفي سياق متصل، قامت اللجنة بالاستلام النهائي للمدفن الصحي بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وتسليمه إلى المحافظة بتكلفة 26 مليون جنيه ويقع على مساحة 5 أفدنة وأيضاً الاستلام الابتدائي للمدفن الصحي بمدينة الشيخ زويد وتسليمه إلى المحافظة، بتكلفة 65 مليون جنيه، حيث يقع الموقع بقرية الزوارعة بالشيخ زويد على مساحة 10 أفدنة.

من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن هناك متابعة مستمرة من الوزارة لكافة مشروعات منظومة المخلفات الصلبة على أرض محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن محافظة شمال سيناء شهدت مؤخراً تسليم (2) محطة وسيطة متحركة بتكلفة 6 ملايين جنيه للمساعدة في نقل التولد اليومي من مدينتي العريش وبئر العبد.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة شمال سيناء من الوزارة بلغت حوالي 128 مليون جنيه.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات بالمحافظات، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للإسراع في تنفيذ مشروعاتها لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

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