نشرة التوك شو| مسابقة بـ مليار جنيه لدعم الابتكارات وحقيقة تعرض الطفلة ريناد عادل للتنمر

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مجدي الجلاد يطرح الأسئلة الصعبة: هل ستعيد التغييرات في الإعلام المصري "التأثير المفقود"؟

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إنه تابع خلال الأيام الماضية التعيينات والتغييرات التي شهدها المسؤولون عن منظومة الإعلام في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس رغبة الدولة في بدء مرحلة جديدة في صناعة الإعلام التي تسيطر عليها تقريبًا.

وخلال برنامجه "لازم نفهم"، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضح الجلاد أن هذه الوجوه الجديدة من المفترض أن تحمل أفكارًا جديدة تتعلق بالإعلام المصري، الذي أصبح في اختبار حقيقي بعد أن فقد الكثير من تأثيره ومشاهدته وانتشاره.

هل ستتأثر مصر في حال إنهيار سد النهضة؟.. عباس شراقي يوضح

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثر مصر حال انهيار سد النهضة الإثيوبي خاصة في ظل الاضطرابات الجيولوجية التي تتعرض لها منطقة السد من نشاط زلزالي وبركاني.

وقال "شراقي"، في تصريحات لمصراوي، إنه حال تعرض سد النهضة للإنهيار لن يكون هناك أي ضررعلى مصر، موضحا أن المصب المصري يحتوي على عدة مخرات مائية يمكن أن تتعامل من خلالها مع أي كميات مياه قد تتدفق اضطراريًا من المنبع.

عضو مجلس أمناء مدرسة الطفلة ريناد عادل تكشف حقيقة تعرضها للتنمر

كشفت مها عبدالعزيز، عضو مجلس أمناء مدرسة، الطفلة ريناد عادل حقيقة تعرضها للتنمر في مدرستها.

وقالت عبدالعزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، إن أجواء المدرسة يغمرها الحزن، ولا يوجد أي دليل على تعرض الطفلة ريناد للتنمر أو أي نوع من المضايقات.

كيف رد السير مجدي يعقوب على دعوات إطلاق اسمه على مطار أسوان الدولي؟

علق السير مجدي يعقوب على دعوات إطلاق اسمه على مطار أسوان الدولي، تقديرًا لإسهاماته الطبية الجليلة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية إم بي سي مصر، رد السير مجدي يعقوب: "عايز أشوف المصريين في صحة واسم مصر عالي، سعادتي بشفاء قلوب الأطفال أكبر من أي شيء".

"تشريعية النواب": تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسير بوتيرة متسارعة وجدية، حيث وصل البرلمان حتى الآن، إلى المادة 143 من أصل 540 مادة.

وفيما يتعلق بالتغييرات النوعية في نظام الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي، خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني لها، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان يسمح بمدد تصل إلى عامين في العقوبات الجنائية التي يُحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام، وكانت المدد غير محددة.

مجدي يعقوب يكشف موعد تطبيق الصمامات الطبيعية على الإنسان

قال السير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إن الصمامات الطبيعية التي طورها فريق بحثي برئاسته هي هدية ضخمة للإنسانية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية إم بي سي مصر، أكد يعقوب أن الصمامات الطبيعيى للقلب تنمو بشكل طبيعي وتدوم مدى الحياة ولا تستلزم عملية جراحية بل يمكن وضعها من خلال القسطرة،

التعليم العالي تعلن عن مسابقة بـ مليار جنيه لدعم الابتكارات

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد طفرة وتطورًا ملحوظًا، وأن الدولة المصرية تتحول إلى نظم الرقمنة في المستويات كافة.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، "هناك تضاعف لأعداد الطلاب في الجامعات التكنولوجية، خاصةً في ظل حاجة سوق العمل لذلك وطلب الدولة لخريجي الجامعات التكنولوجية".