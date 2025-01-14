وكالة الفضاء المصرية تنظم برنامج التدريب الإفريقي الدورة الرابعة

"الري": مصر أصبحت مركزًا إفريقيًا للتدريب في مجال التكيف مع تغير المناخ

كتب- عمر صبري:

أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن منحة التدريب على تكنولوجيا الفضاء الأساسية 2025، حيث افتتحت الوكالة برنامج التدريب الإفريقي والمقام بمبنى أكاديمية الفضاء بمقر وكالة الفضاء المصرية تحت إشراف الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وبحضور سعادة السفير أسامة الهادي، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والدكتور تيديان أوتارا، رئيس وكالة الفضاء الإفريقية، دومينيك ديمارتيز الملحق العلمي للسفارة الإيطالية بمصر وعدد من الدارسين والباحثين في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

أشار الدكتور شريف صدقي إلى أن هذا البرنامج يُعد تجسيدًا لالتزام مصر تجاه القارة الإفريقية بمشاركة معارفها وخبراتها ومنشآتها في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. فمنذ انطلاقه في عام 2021، تم دعم البرنامج من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واستضافته وكالة الفضاء المصرية، وتنفيذه بواسطة خبراء من الوكالة. وقد أتاح هذا البرنامج حتى الآن فرصة تدريب فريدة لـ 71 مهندسًا وعالمًا ومتخصصًا من 34 دولة إفريقية.

وأضاف أن في هذه الدورة التدريبية، نستضيف 21 مهندسًا ومتخصصًا من 20 دولة إفريقية، وهي: أنغولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الغابون، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيريا، مدغشقر، مالي، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، الصومال، تنزانيا، زامبيا، وزيمبابوي.

ويمثل هذا العام لحظة تاريخية في مسيرة الفضاء الإفريقي، حيث يتحقق حلم إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية. ويسعدني أن أعلن عن وصول الدكتور تيجان واتارا إلى القاهرة في السابع من يناير ليتولى رسميًا مهامه كرئيس لمجلس الفضاء الإفريقي.

وأضاف: تُعد هذه الخطوة بُعدًا جديدًا من التزام مصر بتطوير قطاع الفضاء في إفريقيا، فمصر، بصفتها الدولة المضيفة لوكالة الفضاء الإفريقية، قد أتمّت إنشاء المقر والمرافق الخاصة بها، ونحن نعمل حاليًا مع الدكتور تيجان لدعمه في مهمته وتقديم انطلاقة قوية للوكالة من خلال توفير المرافق المتطورة التي تحتضنها وكالة الفضاء المصرية لصالح القارة الإفريقية. ويتضمن ذلك إقامة تعاون متعدد الأطراف مع الدول الإفريقية ضمن إطار مشروعات ضخمة تُمكّن إفريقيا من المساهمة عالميًا في تطوير هذا المجال الواعد.

ألقى السفير أسامة الهادي، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كلمة خلال افتتاح برنامج التدريب الإفريقي، أشاد فيها بالدور البارز لوكالة الفضاء المصرية في دعم جهود التدريب الإفريقي.

وأكد أنه من خلال التعاون المشترك بين الدول الإفريقية ووكالة الفضاء المصرية، يمكن تحقيق إنجازات عظيمة، مثل إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية.

وأضاف: "أصبح تبادل المعلومات والتواصل التكنولوجي من أهم مهام الفضاء، مما يساهم في تعزيز التكامل الإفريقي وتطوير القطاع الفضائي بالقارة".

من جانبه، أعرب الدكتور تيديان أوتارا، رئيس وكالة الفضاء الإفريقية، عن فخره بوجوده في صرح تكنولوجي يحتضن وكالة الفضاء الإفريقية ويعمل على تدريب الباحثين الفضائيين من جميع أنحاء القارة.

وأكد في كلمته أن وكالة الفضاء المصرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإفريقي من خلال إمداد القارة بالخبرات والمعلومات، فضلًا عن توطين واختبار الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق وحدة القارة وتحويل إفريقيا إلى "قرية صغيرة" متكاملة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وفي ختام الكلمات الرسمية، أعرب دومينيك، أحد الشخصيات البارزة في القطاع الفضائي، عن اعتزازه الشديد بما تم تحقيقه حتى الآن من تطور في مجال الفضاء الإفريقي.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وكالة الفضاء الإفريقية لتحقيق وحدة القارة، وهي المهمة التي وصفها بالصعبة ولكنها ضرورية.

كما أبدى فخره بالتعامل مع وكالة الفضاء المصرية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتقدم في المستقبل

كانت وكالة الفضاء المصرية قد نسقت في أعوام 2021 و2022 و2023 ورش عمل تدريبية مع مجموعة من الدول الأعضاء الإفريقية في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

في سياق متصل، قال صدقي إن الوكالة ترحب بالمشاركين من مختلف دول إفريقيا في الدورة التدريبية المقامة لمدة إسبوعين، حيث سيتم إتاحة الفرصة الكاملة للقيام بجولة في مرافق الوكالة، والاطلاع على المختبرات، ومتابعة تقدم العمل في إنشاء المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الإفريقية.

وسيتم تقديم التدريب باللغتين الإنجليزية والفرنسية لتسهيل مشاركة المتدربين واستثمار قدراتهم ومهاراتهم بالتعاون مع المتخصصين المصريين، مما يمهد الطريق لفرص تعاون مستقبلية ولتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وكالة الفضاء المصرية والدول الإفريقية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

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