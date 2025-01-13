ليس لدي قدرة مالية على كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب- حسن مرسي:

أوضح الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية أداء كفارة اليمين، والتي تكون واجبة عندما يحلف المسلم على أمر ما ثم يخالفه، مؤكدا أن كفارة اليمين تتنوع في حالتين؛ إذا كان الشخص قادرًا على إطعام المساكين أو لم يكن قادرًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إلى أن كفارة اليمين تتضمن عدة خيارات، حيث يمكن للمسلم إطعام عشرة مساكين من الطعام المعتاد له، وذلك من "أوسط ما يطعم الناس" أي من الطعام المعتدل من حيث الجودة، مشيرًا إلى أن هذا الطعام يمكن أن يكون بمعدل 30 جنيهًا للشخص الواحد، ما يعني أن المجموع الكلي لكفارة اليمين هو 300 جنيه لإطعام عشرة مساكين.

وفي حال كانت ظروف الشخص المالية لا تسمح، يمكنه بدلاً من الإطعام أن يكسو عشرة مساكين، حيث يُمكنه توفير ملابس لهم في حال كانت لديه القدرة على ذلك.

وفي حال عجز الشخص عن إطعام المساكين أو كسوتهم بسبب ظروفه المادية الصعبة، قال إنه يجوز له صيام ثلاثة أيام ككفارة، وذلك طبقًا لما ورد في الحديث الشريف الذي يحدد طريقة التكفير عن اليمين، قائلاً: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام".

كما أضاف أنه يجب على المسلم أن يتبع هذا الترتيب، أي يبدأ بإطعام المساكين أولاً، وفي حال عدم القدرة يمكنه الانتقال إلى الكسوة، وأخيرًا إذا لم تتوافر أي من هذه الخيارات، يُلجأ إلى الصيام.

وأشار أيضًا إلى أن كثيرًا من الناس قد يظنوا أن هذا التخيير بين الصوم والإطعام والكسوة يمكن أن يتم على حسب الرغبة، ولكن الحقيقة هي أنه يجب الالتزام بهذا الترتيب في كيفية التكفير عن اليمين.



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