الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيقات

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بتمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل استجواب المتهم، بقانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعدما شهدت المناقشة جدلًا واسعًا، بعدما تقدم عدد من النواب باقتراحات بتعديلها.

وتنص المادة (١٠٥) على:

يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

وتقدم النائب إيهاب منصور، باقتراح بإضافة حق للمحامي بالانفراد بالمتهم قبل استجوابه، وهو ما رفضته الحكومة، مؤكدةً أن المحامي يكون لصيقًا بالمتهم باستمرار خلال مراحل التحقيق.

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