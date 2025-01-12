18 صورة| أول ظهور للواء خالد فودة بعد ترك محافظة جنوب سيناء.. وتفاصيل منصبه الجديد

كتب- محمد نصار:

ظهر اللواء خالد فودة، اليوم الأحد، بصفته الوظيفية الجديدة وذلك بعد ترك منصب محافظ جنوب سيناء في حركة المحافظين الأخيرة، قبل عدة أشهر.

جاء ظهور اللواء خالد فودة، في إطار جولته التفقدية مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.

ظهور محافظ جنوب سيناء السابق، اليوم، جاء في إطار ممارسة مهام منصبه الجديد كمستشار لرئيس الجمهورية للتنمية المحلية.

شهد الجولة اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور ماهر استينو، عضو اللجنة الاستشارية العليا للتخطيط بمجلس الوزراء، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد أول وزير الإسكان، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الإسكان وشركة المقاولون العرب.

هذا الظهور هو الأول للواء خالد فودة منذ ترك منصبه كمحافظ لجنوب سيناء في الثالث من يوليو 2024.

اقرأ أيضًا:

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

البرلمان يوافق على ضوابط تحقيقات النيابة بقانون الإجراءات الجنائية- نصوص المواد