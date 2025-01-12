ختام "قمة أوغندا".. تفاصيل لقاء وزير الزراعة مفوضَ الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي

كتب- أحمد السعداوي:

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جوزيفا ساكو، مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الافريقي، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية، والتي تعقد حاليًّا في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، حرص مصر وتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف سبل التعاون مع الأشقاء الأفارقة؛ خوصًا في القطاع الزراعي، بما يُسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي لشعوب القارة.

وأشاد فاروق بالجهود التي تبذلها جوزيفا ساكو، مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي؛ للمساهمة في دعم تحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة على المستوى القاري، فضلًا عن الجهود المبذولة من أجل إنجاح هذه القمة، لافتًا إلى حرص مصر على تعميق التعاون المشترك لتحقيق النهوض والازدهار لجميع دول وشعوب القارة الإفريقية.

وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية التعاون المشترك، لنشر وتنمية اهتمام الدول الإفريقية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الدول الإفريقية في دعم الإقراض لصغار المزارعين، ونشر وتوعية بهذا الأمر، في سبيل تحقيق التنمية الريفية، لافتًا إلى أن مصر لها تجربة رائدة ومهمة في هذا الأمر، وأسهمت في تنمية المرأة الريفية، ودعم شباب الخريجين وصغار المزارعين لإنشاء مشروعات صغيرة، أسهمت في خلق فرص عمل وزيادة الدخول.

وبحث اللقاء أيضًا المقترح المصري، والخاص باعتبار أحد المراكز المعنية بالتغيرات المناخية فيها، كمركز تميز لمساعدة الدول الإفريقية وتدريب المعنيين بها، في هذا المجال، نظرًا لامتلاك مصر خبرة واسعة ومهمة في هذا المجال، على غرار مركز المتميز الإفريقي بالمركز الدولي للأسماك الذي يتولى نقل الخبرة في هذا المجال للمتخصصين من دول أخرى.

وحضر اللقاءات السفير منذر سليم سفير مصر بدولة أوغندا، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجه إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية والتي تعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري.