محافظ القاهرة ومستشار الرئيس يتفقدان أعمال تطوير القاهرة الخديوية

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كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.

شهد الجولة اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور ماهر استينو، عضو اللجنة الاستشارية العليا للتخطيط بمجلس الوزراء، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد أول وزير الإسكان، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الإسكان وشركة المقاولون العرب.

شملت الجولة متابعة أعمال تطوير حديقة الأزبكية ضمن جهود الدولة لإعادة المظهر الحضاري للعديد من مناطق القاهرة التاريخية، وتجديد الروح وإعادة الدور الثقافي والتاريخي لهذه المناطق، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

حديقة الأزبكية هي أحد أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، وتعد المسطح الأخضر الوحيد بمخطط القاهرة الخديوية، وتقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأعمال إعادة إحيائها كمتنفس ومتنزه لسكان القاهرة، ضمن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية.

وتتضمن أعمال التطوير استعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية بالحديقة.

كما شملت الجولة تفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالحديقة والتي تشمل ميدان وجراج الأوبرا، ومجمع المسارح، وجراج العتبة، وميدان العتبة.

وشملت الجولة كذلك تفقد أعمال رفع كفاءة الشوارع الموجودة بمنطقة البورصة لتخصيصها للمشاة، وكذلك أعمال رفع كفاءة شارع الألفي والشوارع المحيطة به.

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