وظائف متاحة بالمواني البحرية والجافة- الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

كتب- محمد نصار:

تتيح وزارة النقل التقديم على عدد من وظائف المواني البحرية، والبرية والجافة، وذلك خلال شهر يناير الجاري.

وظائف الهيئة العامة للمواني البرية والجافة

1- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

2- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

3- مدير عام الإدارة العامة لميناء السلوم بري.

سنوات الخبرة

يتطلب التقدم قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عامًا في مجال العمل إذا كان المتقدم لشغل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري للدولة.

ويشترط اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وفقًا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

مواعيد التقديم: يتاح التقديم خلال الفترة من 16 ديسمبر 2024 وحتى يوم 15 يناير 2025.

المستندات المطلوبة للتقديم

1- بيان حالة معتمد وبه (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى - تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

3- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

4- خطاب معتمد من الإدارة القانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

5- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر.

6- صورة بطاقة الرقم القومي.

7- صحيفة الحالة الجنائية.

8- شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات من (صندوق مكافحة المخدرات - المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة).

9- مقترح التطوير للوظيفة المراد شغلها طبقًا للنموذج المعد من وزاره التخطيط.

ويقدم الطلب مرفقًا به المستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة في الموعد المحدد على أن تكون المستندات من أصل + 7 نسخ.

وظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

1- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية

مواعيد التقديم: يتاح التقديم خلال الفترة من 24 ديسمبر 2024 وحتى يوم 23 يناير 2025.

المستندات المطلوبة

1- صورة من المؤهل الدراسي.

2- صورة من الموقف من التجنيد.

3- شهادة خبرة.

4- الدورات الحاصل عليها المتقدم.

5- تقارير كفاية خلال آخر عامين.

6- صورة بطاقة الرقم القومي.

7- صورة شهادة الميلاد رقم قومي.

8- رقم الهاتف الشخصي.

9- شهادة بعدم الحصول على جزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

10- 6 صور شخصية.

11- بيان حالة وظيفية معتمد.

تقدم الطلبات والمستندات باليد باسم اللواء بحري رئيس مجلس الإدارة، هيئة ميناء الإسكندرية 106 طريق الحرية.

وسيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

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