السياحة والآثار: تطبيق مواعيد الفتح الرسمية للمتحف المصري الكبير فبراير المقبل

كتب- محمد شاكر:

ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، والذي يعد أول اجتماع للمجلس بعد تعيين أول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل شريف فتحي، الاجتماع، بتقديم التهاني لأعضاء المجلس بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما حرص على تقديم التهنئة للدكتور أحمد غنيم على توليه منصب أًول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف وتعريف أعضاء المجلس به.

كما وجه الشكر والتقدير للواء عاطف مفتاح، المُشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة على مجهوداته العظيمة التي بذلها ولا يزال يبذلها من خلال استمراره في تقديم الدعم في هذا المشروع الضخم، متمنيًا لهما التوفيق والسداد.

ومن جانبه، استهل الدكتور أحمد غنيم، حديثه باستعراض أعداد الزائرين والسائحين المصريين والأجانب للمتحف بشكل شهري وإجمالي إيرادات المتحف وخاصة مع التشغيل التجريبي الذي تشهده القاعات الرئيسية للمتحف حاليًا والذي بدأ 16 أكتوبر الماضي، حيث شهدت هذه الأعداد توافدًا كبيرًا من الزائرين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة والتأكد من سير وانتظام التشغيل التجريبي للقاعات الرئيسية بالمتحف بشكل جيد وخاصة تنظيم حركة الزيارة في ظل التدفق الكبير لأعداد الزائرين بها ولا سيما في أوقات الذروة والإجازات الرسمية بما يساهم في التأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة وتقديم تجربة متحفية سياحية متميزة للزائرين بالمتحف.

شهد الاجتماع إحاطة أعضاء المجلس بآخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف، حيث تم الانتهاء من أعمال عدد من المناطق وجار استلامها وهي متحف مراكب الملك خوفو، والكهوف بالقاعات الرئيسية، ورفع كفاءة مركز الترميم، والأنظمة التشغيلية والأمنية.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، وتم استعراض ومناقشة اللوائح التنظيمية للمتحف، ومقترح الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف، حيث تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات اللازمة والتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإجرائها بما يساهم في اعتماد الهيكل بصورة أكثر فعالية وكفاءة.

وتناول الاجتماع مناقشة والموافقة على أيام ومواعيد الفتح الرسمية للمتحف وخاصة مع التشغيل التجريبي الحالي للقاعات الرئيسية به، حيث سيتم البدء في تطبيقها بدءًا من شهر فبراير المقبل.

وتم مناقشة واعتماد قائمة الإعفاءات والتخفيضات المختلفة في تذاكر دخول المتحف، والموافقة على قبول طلبات الزيارات الخاصة لمركز ترميم وحفظ الآثار والخيمة الخاصة بمراكب خوفو، وذلك للزائرين الراغبين في ذلك.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء كان قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارًا بتعيين الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، في منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، لمدة عام.

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