الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة

أمطار على القاهرة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، إنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن فرص الأمطار قائمة على مناطق متفرقة من شمال البلاد تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء وقد تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى اليوم، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 22 درجة مئوية.

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