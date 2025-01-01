قصور الثقافة تصدر المجموعة القصصية "جلابيب على الموضة" لعماد حمدي البحيري

كتب- محمد شاكر:

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، المجموعة القصصية "جلابيب على الموضة" للكاتب والقاص عماد حمدي البحيري، وذلك ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة "إبداعات".

تضم المجموعة عشر قصص قصيرة، عناوينها: "الدكتور حسين وسيارته، محاضرة عالم ملحد، مطعم المحجبات، الصديقان، في لجنة الامتحان، قرية الشيخ سعفان، المسحورة، جلابيب على الموضة، هو كده، السيجارة".

من أجواء المجموعة نقرأ:"جزيرة في وسط النيل، صغيرة، عوائلها يعرف بعضهم بعضًا كأنهم أسرة واحدة.. موقعها يجعلها محاطة بالحياة من كل جانب، وهل بعد النيل الذي يحتضنهم بمياهه العذبة الرقراقة من حياة؟! إلا إنهم وكأنهم معزولون تمامًا عن أية حياة.. لا يربطهم بالبر سوى (المعدية)، تلك التي تربطهم بأناس آخرين لا يشبهونهم، وحياة مختلفة كل الاختلاف عن حياتهم.. فإن تعطلت هذه (المعدية) اضطروا إلى السكون في دورهم مجبرين لا مختارين، حتى تجود عليهم (المعدية) بالحركة من جديد".

ومن قصة "المسحورة" نقرأ: "تظاهرت بالإعياء في هذه المرة، ورفضت الخروج لمقابلته رفضًا تامًا، بل رفضت النظر إليه من خلال الستائر المسدلة، كما كانت تفعل من قبل على سبيل الفضول وحب الاستطلاع، عبرت بهذا الامتناع المبرم والرفض التام عن وصول الأمر إلى ذروته، ووصول الحال إلى منتهاه... كان الأمر قد تطور معها شيئًا فشيئًا، فقد كانت تقابلهم في أول الأمر مقابلة لا تخلو من ابتسامة صادقة، وإن كان يكسوها شيء من الخوف، والتوجس غير المفهوم، وكانت تسر بمجالسهم، ولو لوقت يسير".

ومن قصة "جلابيب على الموضة" نقرأ:

"عم غريب الترزي هو الوحيد في القرية كلها الذي يرتدي قميصًا وبنطلونًا، يشبه بهما الأجانب بوجهه الأبيض المشرب بحمرة وشعره الذهبي اللامع وعينيه الزرقاوين المنطفئتين وجسده النحيل مقوس الظهر من كثرة الانكفاء على ماكينة الخياطة، أكثر أهل هذه القرية على شبه كبير من غريب الترزي في ملامحهم، فالوجوه بيضاء، لكنه بياض ممزوج بطين الأرض أذهب عنه حمرته ونضارته، والشعور ذهبية، أطفأت لمعانها شدة وهج الشمس التي يقبعون تحتها طوال النهار.. على أن ما يميز أهل هذه القرية، تلك الأزياء التي يرتدونها، والتي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.. الجلابيب البلدي".

"إبداعات" سلسلة تعنى بنشر إبداعات الكتاب الشباب، وهي إحدى سلاسل إصدارات الإدارة العامة للنشر الثقافي، بإدارة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان. تصدر السلسلة بإدارة تحرير الشاعر سعيد شحاتة، وسكرتير التحرير هبة أحمد، والغلاف لريهام خيري.

اقرأ أيضًا:

قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. عيد الفطر 30 مارس

في اليوم الأخير من 2024.. السيسي يصدر توجيهًا لوزارة المالية والبنك المركزي

شيخ الأزهر يعزِّي وزير الخارجية هاتفيًا في وفاة شقيقه

بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة