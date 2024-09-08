وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وخلال اللقاء، تم الإشارة إلى عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي نفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ 43 مجزرًا (شملت 42 مجزرًا حكوميًا - تطوير ورفع كفاءة، ومجزر لوجستي بمحافظة دمياط).

كما تطرق اللقاء إلى المحافظات التي تسلمت المجازر المطورة والجديدة وعددها حتى الآن 13 مجزرًا في نطاق 8 محافظات وهي (البحر الأحمر - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - أسيوط - المنوفية - القليوبية)، كما تم الإشارة إلى وجود 13 مجزرًا تم الانتهاء منها وجارٍ استلامها من الجهاز المركزي للتعمير.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، خلال اللقاء، بتشكيل لجنة من الوزارة تضم ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بملف المجازر للمرور الميداني على المجازر التي تم الانتهاء منها في هذا المشروع القومي ومراجعة الاشتراطات الخاصة بها والمواصفات البيئية والإنشائية المتفق عليها تمهيدًا لتسليم المجازر إلى المحافظات.

وأشارت منال عوض، إلى أن الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكل المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كل المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة.

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