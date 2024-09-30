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وزير التموين: الدعم النقدي أكثر ضمانة للوصول لمستحقيه

07:34 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

شريف فاروق وزير التموين

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي أكثر ضمانة للوصول لمستحقيه، وهذا شغل الوزارة الشاغل، موضحًا: "أنا وزملائي في الوزراء وكل العاملين في الحكومة لن تستطيع البدء في عمل أي شيء بدون بيانات ومعلومات".

وأضاف "فاروق"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "البيانات والمعلومات هي الأساس، وهناك بيانات متراكمة في الوزارة نبني عليها، ونبني على ما حدث مع الوزاراء السابقين لكن البيانات يجب النظر إليها بأنها ليس شيء جامد أو رقم محدد مستمر، فالبيانات تتحرك وتتغير، ويحصل لها آليات جديدة".

واستكمل: "سعيد بوجودي في هذه الحكومة حيث هناك تعاونًا مثمرًا سواء وجودي في مجموعة الاقتصادية أو الجهات المانحة مثل وزارة التضامن أو الجهات المشاركة مثل وزارة الاتصالات والأجهزة المشاركة مثل الرقابة الإدارية.

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