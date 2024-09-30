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أدب الكبار مع الأكابر.. تفاعل على حمل الأزهري أوراق الطيب باحتفالية المولد -فيديو

03:16 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تداول نشطاء على صفحات "فيسبوك" فيديو حمل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوراق التي دوّن فيها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، التي عقدت يوم الاثنين 16 من سبتمبر الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأثناء توجه شيخ الأزهر للمنصة الرئيسية لإلقاء كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، أصرّ وزير الأوقاف بشدة على حمل الأوراق التي كتب فيها شيخ الأزهر كلمته والسير خلفه، ورفض الإمام الأكبر في البداية، إلا أن تمسك الدكتور أسامة الأزهري بموقفه، جعل الطيب يوافق في النهاية، ما أثار إعجاب الحضور.

وحاز موقف وزير الأوقاف، على إعجاب الكثير من رواد سوشيال ميديا، الذين أكدوا أن هذا ليس بجديد على العلماء ورجال الدين.

وعلّق الكثير من رواد فيسبوك على موقف شيخ الأزهر ووزير الأوقاف بقولهم:""أدب الكبار مع الأكابر، وأهل الأدب والولايا، فقه الكبار، أدب الأستاذ مع التلميذ".

الدكتور أسامة الأزهري رواد السوشيال احتفالية المولد
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