إعلان

BBC

زيارة مفاجئة.. وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بالإدارة العامة لشبكات تحكم التجمع الخامس

01:24 م السبت 28 سبتمبر 2024

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد صلاح:

تفقدَ الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في زيارة مفاجئة، مقر الإدارة العامة لشبكات تحكم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لمتابعة سير العمل داخل الإدارة؛ خصوصًا أنها تعتبر إحدى الإدارات الاستراتيجية التابعة للشركة.

يأتي ذلك في إطار جولات الوزير وزياراته التفقدية المفاجئة لشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووصل وزير الكهرباء إلى مقر الإدارة سيرًا على أقدامه؛ حيث استهل زيارته بالدخول لخدمة العملاء لمتابعة ما يتم تقديمه من خدمات لجموع المواطنين الموجودين داخل الإدارة.

محمود عصمت وزير الكهرباء التجمع الخامس القاهرة الجديدة قطاع الكهرباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الفندق الجبلي المُطل على دير سانت كاترين وجبل التجلي

إعلان

إعلان

* هل اغتيل "حسن نصر الله؟".. تأكيدات إسرائيلية و"لا تعليق" من حزب الله (تغطية خاصة)