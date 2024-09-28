زيارة مفاجئة.. وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بالإدارة العامة لشبكات تحكم التجمع الخامس

كتب- محمد صلاح:

تفقدَ الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في زيارة مفاجئة، مقر الإدارة العامة لشبكات تحكم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لمتابعة سير العمل داخل الإدارة؛ خصوصًا أنها تعتبر إحدى الإدارات الاستراتيجية التابعة للشركة.

يأتي ذلك في إطار جولات الوزير وزياراته التفقدية المفاجئة لشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووصل وزير الكهرباء إلى مقر الإدارة سيرًا على أقدامه؛ حيث استهل زيارته بالدخول لخدمة العملاء لمتابعة ما يتم تقديمه من خدمات لجموع المواطنين الموجودين داخل الإدارة.