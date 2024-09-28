إعلان

BBC

حقيقة تدشين "الكهرباء" صفحة على "فيسبوك" تطلب وظائف جديدة

12:43 م السبت 28 سبتمبر 2024

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا صحة على الإطلاق لتدشين الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل مسمى وظائف كهرباء مصر، وتحمل اللوجو الجديد الخاص بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأنه جار التعامل بكل قانونية وشرعية مع الكيانات الوهمية التي تدعي علاقاتها بالوزارة أو أي من الجهات التابعة لها، مشيرًا إلى أن الإعلان عن شغل وظائف جديدة يكون عبر النشر في الصحف والموقع الإلكتروني التابع للوزارة، وكذلك الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، كما حدث في آخر مسابقة، وكذلك أيضاً بالنسبة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أيضًا.

يُذكر أن تداول بعض المواطنين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم وظائف كهرباء مصر، تقوم بالإعلان عن شغل وظائف مختلفة، وهذا ما ثبت عدم صحته على الإطلاق.

وزارة الكهرباء وظائف جديدة وظائف كهرباء مصر الشركة القابضة لكهرباء مصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"إسكان النواب": عودة العمل بقانون البناء يقضي على المخالفات ويُحيي سوق العمل

إعلان

إعلان

عاجل| "بين القصف والغموض".. هل تم اغتيال نصر الله؟ إسرائيل تدعي والحقائق غائبة