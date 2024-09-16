وزير الزراعة: مهتمون بتوطين التكنولوجيا الحديثة وصناعة الآلات والمعدات الزراعية

القاهرة- أ ش أ:

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمام الدولة بتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر وصناعة الآلات والمعدات الزراعية التي يحتاجها المزارع، مشيرا إلى أن التصنيع المحلي يحقق قيمة مضافة للناتج القومي ويوفر فرص عمل، بالإضافة إلى الحد من استنزاف العملة الأجنبية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب افتتاح وزير الزراعة أمس، الدورة الـ 36 لمعرض "صحاري" الدولي للزراعة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .

وأكد فاروق أنه تفقد جناح مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم"، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ومدير مشروع "برايم" الدكتور محمد القرش إن المشروع يعمل على تحقيق الاستدامة لخدمة صغار المزارعين.

وتفقد وزير الزراعة، المعدات والآلات الزراعية سواء للزراعة أو الحصاد وهي المعدات التي تم ابتكارها من خلال بعض المنتفعين من المشروع بالتعاون مع الجهات البحثية المتخصصة ويتم تصنيعها محليا بمكون مصري بنسبة 100٪؜ لخدمة أصحاب المساحات الصغيرة، كما اطلع على بعض منتجات المشروع والذي يستهدف تحسين القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومنها أنظمة التجفيف التي ابتكرها المشروع، وكذلك المنتجات المجففة التي تعمل على رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي ولتحقيق المزيد من التنمية في المناطق الريفية الأكثر احتياجا.

فيما تفقد فاروق جناح الثقافة الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، حيث اطلع على إصدارات ونشرات القطاع والتي تستهدف توعية المزارعين وتقديم النصائح الفنية لهم.

وخلال تفقد الوزير لجناح الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، اطلع على أجهزة جديدة لتلقيح النخيل، وتستخدم كذلك في مكافحة سوسة النخيل تلك الآفة الخطيرة والتي تهدد زراعة وصناعة النخيل والتمور في مصر، ووجه بضرورة العمل على تصنيع هذه الأجهزة محليا نظرا للحاجة إليها، حيث تأتي مصر في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور.

بدوره، قال رئيس اتحاد مصدري الحاصلات البستانية أشرف الشرقاوي إن وزير الزراعة وجه، خلال تفقده لجناح الاتحاد، بتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم صغار المزارعين والمنتجين والمصدرين بأجود الأصناف من الشتلات والتقاوي والمخصبات وبأقل الأسعار.

وأضاف أن جناح الاتحاد في معرض "صحاري" يشهد إقبالا كبيرا، حيث يتم عرض أجود أصناف شتلات النخيل المستوردة من إنجلترا وشتلات الزيتون المحلية من كبرى الشركات المنتجة ومن معهد بحوث البساتين وتقاوي البطاطس المستوردة من الشركات الهولندية وأيضا المخصبات العضوية المستوردة من روسيا والتي تعمل على زيادة جميع المحاصيل بنسبة 30٪؜ وأجهزة تلقيح النخيل ومكافحة سوسة النخيل.

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد افتتح، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، يرافقه هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزراء معرض ومؤتمر "صحارى 2024" الزراعي الدولي في دورته السادسة والثلاثين، والذي يعد أكبر معرض زراعي في إفريقيا والشرق الأوسط، ويقام خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، برعاية مجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت شعار "حصاد الابتكار من أجل غد أفضل".

ويعد معرض "ﺻﺤﺎري" ﻫﻮ المعرض الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة، ويضم أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، كما تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة، على هامش المعرض.

ويركز المعرض على الاستثمار في الزراعة المستدامة وهو استثمار في مستقبل أفضل، وتحقيق الأمن الغذائي في مصر، والذي يتطلب تضافر الجهود لتعزيز ممارسات الزراعة الجيدة والتركيز على الاستدامة، فضلا عن التركيز على تعزيز الممارسات البيئية السليمة والابتكارات التي تسهم في الحفاظ على الموارد وتقليل الأثر البيئي.