قصور الثقافة تختتم الأنشطة الصيفية للأطفال والشباب بأسيوط

كتب- محمد شاكر:

شهد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل بأسيوط، ختام أنشطته الصيفية، التي نظمها ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

وأشاد ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، بالمواهب الشابة التي شاركت في أنشطة القصر طوال إجازة الصيف، موجها الدعوة للجميع للمشاركة بفعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة"، وما تتضمنه من فعاليات ثقافية وفنية تستهدف كل فئات المجتمع.

وبدأت فقرات الحفل الختامي بعرض فني لفريق كورال أطفال القصر بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد سيد، وقدم باقة من الأغاني الوطنية والطربية، منها "أبو زعيزع، حبيبتي يا بلدي"، وميدلي من الأغاني والأناشيد الدينية منها "سلام الله يا طه، سيدنا الحسين، يا رسول الله أجرنا"، احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم المواهب، بمنحهم شهادات تقدير لمشاركتهم الفعالة في الأنشطة الثقافية والفنية، وذلك بحضور د. جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم، وحسن حسني مدير القصر، ومشرفي ومسئولي الأنشطة بالقصر.

وشهد القصر على مدار الشهور الماضية، عددا مكثفا ومتنوعا من الفعاليات من بينها مسابقات ثقافية وورش حكي، وورش فنون تشكيلية، وورش تحسين الخط العربي، وتعليم قواعد النحو واللغة العربية، وورش الأشغال اليدوية بالخرز والتلي والتطريز، وورش تعليم الموسيقى والفنون الشعبية وغيرها.