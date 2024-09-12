إعلان

BBC

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق مدارس التعليم الفني

04:27 م الخميس 12 سبتمبر 2024
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة (1)
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة (2)
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة (3)
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة (5)
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة (4)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2024-2025 بالمدارس التي يوجد بها أماكن شاغرة.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، في بيان الخميس، أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الاماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

اقرأ أيضا:

محظورات تعرضك للمسائلة القانونية عند توصيل المرافق للعقار المخالف.. تعرف عليها

طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

بعد الموافقة على الإجراءات الجنائية.. تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي

محافظ القاهرة تنسيق مدارس التعليم الفني الحد الأدنى لتنسيق مدارس التعليم الفني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحكومة توقع اتفاقيات لإنتاج 2150 ميجاوات كهرباء مع أنظمة تخزين لاستخدامها وقت الذروة

إعلان

إعلان

عاجل - الإعدام لـ "سفاح التجمع" في اتهامه بقتل 3 سيدات بطريقة وحشية