خلال أيام.. شركات"الكهرباء" تبدأ صرف حافز 3 أشهر تزامنا مع اقتراب العام الدراسي

كتب- محمد صلاح

أرسلت الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطابا لجميع شركات الكهرباء تضمن موعد البدء في صرف حافز الـ 3 أشهر استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد الشهر الحالي.

وتضمن الخطاب التأكيد على صرف الحافز يوم الخميس المقبل الموافق 12 سبتمبر والذي كان من المقرر صرفها نهاية الشهر إلا أن قرار تبكير موعد الصرف جاء تلبية لمطالب العاملين بالقطاع.

ووفقا لمصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن صرف 3 أشهر من حافز الإنتاج يأتي معاونة لهم من القطاع على تحمل مصاريف الدراسة، على أن يتم الخصم من الحافز السنوي.

ومن المقرر أن يوقع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على القرار تمهيدا لتوزيعه على كافة الشركات لبدء الصرف.