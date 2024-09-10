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لموظفي العام والخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2024

06:00 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

المولد النبوى الشريف

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كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن موعد إجازة المولد النبوي 2024 للقطاعين العام والخاص.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد إجازة المولد النبوي 2024 للقطاعين العام والخاص، كما يلي:

وقال مصدر مطلع، إن موعد إجازة المولد النبوي 2024 للقطاع الخاص والعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ستوافق يوم الأحد 25 سبتمبر الجاري.

ووفقًا لقانون العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52).

وحدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة المولد النبوي 2024 للقطاع الخاص.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد موعد إجازة المولد النبوي 2024، بأن يكون يوم الأحد 15 سبتمبر، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

إجازة المولد النبوي 2024 القطاع الخاص قانون العمل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى القطاع العام المولد النبوي الشريف
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