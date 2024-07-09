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مدبولي: نسعى لتحويل الزيادة السكانية لقيمة مضافة

05:07 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الزيادة السكانية في بعض الدول تكون قيمة مضافة عندما يتحقق التوازن ما بين الإنتاج المحلي والموارد وحجم الزيادة وهو ما نسعى لتحقيقه.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله وعرضته قناة إكسترا نيوز قائلا:"فكرة تحويل الزيادة السكانية لقيمة مضافة بدلا من أن تكون عبء تحتاج إلى فترة زمنية لترتيب الأولويات مثل نصيب الفرد من المياه من 70 سنة كان فيه فائض في المياه نظرا لان كانت الكثافة السكانية قليلة".

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الزيادة السكانية مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية
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