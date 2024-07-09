حلول عاجلة وتحسين دخل المزارعين.. تفاصيل استقبال علاء فاروق أعضاء "زراعة النواب"

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري.

وتقدم النواب بالتهنئة إلى وزير الزراعة لثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد وزير الزراعة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفَ سبل التعاون وتنسيق الجهود مع اللجنة، وأعضاء مجلس النواب، باعتبارهم ممثلي الشعب ويعبرون عن آمالهم وطموحاتهم، ويرصدون مطالبهم، لافتاً إلى أن مكتبه مفتوح للجميع؛ بهدف إنجاز وحل المشكلات التي تواجه المزارعين في كل أنحاء مصر.

وأضاف الوزير أنه أيضًا سيتم تكثيف العمل الإرشادي والتوسع في الحملات الإرشادية، والتي يشارك فيها جميع المتخصصين من المراكز البحثية ومديريات الزراعة ومسؤولي المكافحة، لتقديم الدعم الفني مباشرة للمزارعين، وتوصيل التوصيات الفنية والمعلومات الإرشادية، والممارسات الزراعية الحديثة، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وضمان جودة المحصول.

وتابع فاروق بأنه كذلك سيتم إطلاق عدد من الحملات الكبرى للتلقيح الاصطناعي للماشية؛ بهدف تحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان؛ بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي أيضاً.

وأكد وزير الزراعة أن ضمن الملفات أيضًا التي ستلقى اهتمامًا من وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة؛ ملف تطوير التعاونيات، وأنه تم بالفعل البدء بهذا الملف، لتعميق دور الجمعيات الزراعية في خدمة الفلاح ودعمه، بداية من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، مروراً بالإرشاد والتوعية ومراحل الزراعة المختلفة، وحتى الحصاد وتسويق المحصول، فضلاً عن تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، باعتبارها السبيل لعودة الدورة الزراعية، والتي تسهم أيضاً في زيادة دخل المزارع.

وتقدم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بخالص التهنئة إلى وزير الزراعة؛ لتوليه المنصب الجديد، ونائبه المهندس مصطفى الصياد؛ لتجديد القيادة السياسية الثقة فيه، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في خدمة هذا الوطن.

وأشار الحصري إلى أن اللجنة ومجلس النواب يقدمون كل أشكال الدعم لوزارة الزراعة؛ من أجل إنجاح استراتيجيتها لدعم الفلاح ورفع مستوى معيشته، لافتاً إلى أنه سيتم العمل أيضًا على تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات؛ من أجل تعميق دور الجمعيات الزراعية، لخدمة المزارعين، وعودة الدورة الزراعية.

وتطرق رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس إلى عدد من الملفات المهمة؛ يأتي على رأسها: تشجيع زراعة بنجر السكر، وملف الأسمدة، ودعم المزارعين، فضلاً عن التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، والتلقيح الاصطناعي، وتسعير المحاصيل؛ لضمان الربحية المناسبة للمزارعين.