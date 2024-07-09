بعد عرض البرنامج الجديد.. بدء أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة مدبولي

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في أول اجتماع بعد تقديم الحكومة برنامجها أمس أمام مجلس النواب .

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بجلسة البرلمان لعرض برنامج الحكومة الجديدة: "يسرني أن أهنئكم بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، متمنيا لكم دوام التوفيق فى أداء مهاكم الوطنية النبيلة، وأشكر الرئيس السيسي على تجديد الثقة بتكليفي بهذه الحكومة الجديدة، وهذا التكليف يحملني المزيد من المسئولية التي يجب أن يحرص عليها كل مسئول على كل المستويات الإدارية”.

وأضاف رئيس الوزراء: هذه المسئولية تتزايد أهميتها فى هذا الوقت الصعب الذي تتراكم فيه تحديات كبري يجب أن نتكاتف فيها جميعا بالعمل المخلص لخدمة الوطن، ويجب أن يكون أعضاء الحكومة فى مقدمة الصفوف قولا وعملا، ويقدمون المثل الأعلي قى تحمل المسئولية فى خدمة الوطن.