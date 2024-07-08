الحد من التضخم وبناء الإنسان المصري.. مدبولي يكشف أهم التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في ضوء التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة يمكن القول أنها "حكومة التحديات".

وأكد "مدبولي"، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة، أن الحكومة الجديدة تضع صوب أعينها تكليف الرئيس لها بتحقيق، ما يلي:

- قضايا الأمن القومي وبناء الإنسان المصري.

- الارتفاع بمستوى وعي المواطن.

- توفير كافة الخدمات للمواطنين، خاصة التعليم والصحة.

- استمرار الإصلاح الاقتصادي.

- استكمال المشروعات التي بدأت خلال السنوات السابقة.

- الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم.

- ضبط الأسواق

- تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

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