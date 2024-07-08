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نمو بمعدل 5 % وتوفير فرص عمل.. مدبولي يكشف أهم محاور برنامج عمل الحكومة الجديدة

03:30 م الإثنين 08 يوليه 2024
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    الدكتور مصطفى مدبولي
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    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (1)
  • عرض 11 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (4)
  • عرض 11 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (10)
  • عرض 11 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (5)
  • عرض 11 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (6)
  • عرض 11 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (7)
  • عرض 11 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (8)
  • عرض 11 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (9)
  • عرض 11 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (3)
  • عرض 11 صورة
    الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تقدم برنامجها لمجلس النواب (2)

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية "إكسترا نيوز": "شهدت الفترة الماضية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية واستطعنا تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار".

وتابع: "نستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% على أن نحقق معدلات نمو تتجاوز 5% متوسط خلال فترة البرنامج مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وتوفير فرص العمل وتحقيق نمو احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة ومواصلة دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية".

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