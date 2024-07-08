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25 صورة ترصد حملات الجيزة لترشيد استهلاك الكهرباء وغلق المحلات في مواعيدها

01:31 م الإثنين 08 يوليه 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

شنت عدة أحياء بمحافظة الجيزة، اليوم، حملات لترشيد استهلاك الكهرباء.

ويأتي ذلك، في إطار توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وشن حي جنوب الجيزة، حملات لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم المرور بنطاق الحي لتطبيق القرار الخاص بترشيد استهلاك الإضاءة لواجهات المحلات وأعمدة الإنارة.

وشن حى العمرانية، عددًا من الحملات، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية بالميعاد المحدد لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشن حي العمرانية، حملات ليلية بشارع الهرم وشارع فيصل وشارع سيد أبو الخير، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم رفع 215 حالة إشغال.

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