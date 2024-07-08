إنشاء 12 كوبري مشاه.. 15 صورة ترصد جولة محافظ الجيزة بالمريوطية

كتب- محمد أبو بكر:

عاين المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مراحل العمل بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف المريوطية والتي تضم أعمال إنشاء كباري مشاه وتبطين للمصرف، بدءًا من قرية سقارة وحتى الطريق الأوسطي، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالمصارف المائية؛ لتعظيم الاستفادة منها، والتسهيل على المزارعين.

وتابع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، مرحلة بدء تنفيذ أعمال القواعد المسلحة للمشروع والذي يضم عدد 12 كوبري مشاه في الاتجاهين اعلي مسار المصرف على مسافة كيلو لكل كوبري مشاه؛ لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين ومستخدمي المركبات وحفاظًا على سلامتهم، كما يشمل أعمال تدبيش وتأهيل جسر المصرف؛ لخدمة المزارعين في أعمال الري، وتحقيق الاستفادة القصوى من المورد المائي.

واطلع المهندس عادل النجار، خلال جولته، على الرسومات الهندسية للمشروع والمسار المحدد له، موجهًا بضرورة وضع لوحات إرشادية مطابقة للمعايير الفنية، وتنفيذ الأعمال الهندسية على أكمل وجه؛ للتسهيل على المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة التعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن المار بها مسار المشروع مع أجهزة الدولة؛ لتحقيق أعلى معدلات نسب الإنجاز وتحقيق الاستفادة منه نظرًا لما يعكسه من أهمية كبيرة، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال تطوير المصرف؛ للتسهيل علي المزارعين في أعمال الري.

وشملت جولة محافظ الجيزة، معاينة مشروع أعمال تغطية ترعة المنصورية بدءًا من الطريق الوسطي حتي المريوطية بطول 12 كم؛ استكمالًا لأعمال تطوير محور المنصورية كأحد المحاور المرورية الهامة والرئيسية المؤدية للمزارات والمناطق السياحة.

وأكد "المحافظ"، خلال جولته، على سرعة البدء في وضع رؤية حضارية واضحة ومتكاملة؛ لتعظيم الاستفادة القصوى من المشروع كأحد الشرايين المرورية الهامة، ودراسة إنشاء ممشي سياحي أسوةً بما تم تنفيذه في المراحل السابقة كمتنفس للمواطنين، بالإضافة إلي ما يشهده الطريق من حافلات الأفواج السياحية.

وشدد "النجار"، على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والقياسية؛ لضمان عوامل الاستدامة للمشروع، ودراسة إنشاء عدد من الكباري على جسم الترعة في الاتجاهين لخدمة المواطنين، لافتًا إلى ضرورة التأكد من إنشاء غرف تفتيش لسهولة تنفيذ أعمال الصيانة مستقبلًا.

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