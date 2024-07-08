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4 غرف نوم مكيفة ومطبخ جاهز.. 12 صورة ترصد أرخص شاليه في الساحل الشمالي

08:01 ص الإثنين 08 يوليه 2024
  • عرض 12 صورة
    أرخص شاليه في الساحل الشمالي
  • عرض 12 صورة
    أرخص شاليه في الساحل الشمالي
  • عرض 12 صورة
    أرخص شاليه في الساحل الشمالي
  • عرض 12 صورة
    أرخص شاليه في الساحل الشمالي
  • عرض 12 صورة
    أرخص شاليه في الساحل الشمالي
  • عرض 12 صورة
    أرخص شاليه في الساحل الشمالي
  • عرض 12 صورة
    أرخص شاليه في الساحل الشمالي
  • عرض 12 صورة
    أرخص شاليه في الساحل الشمالي
  • عرض 12 صورة
    أرخص شاليه في الساحل الشمالي
  • عرض 12 صورة
    أرخص شاليه في الساحل الشمالي
  • عرض 12 صورة
    أرخص شاليه في الساحل الشمالي
  • عرض 12 صورة
    أرخص شاليه في الساحل الشمالي

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كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن أفضل الشاليهات خاصة في الساحل الشمالي، تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي.

ويرصد "مصراوي"، أرخص شاليه في الساحل الشمالي، كالتالي:

أرخص شاليه في الساحل الشمالي

ديمورا

- يقع ديمورا في قرية شاكوش في منطقة محافظة الإسكندرية.

- يضم شرفة، ويحتوي الشاليه على مسبح خاص.

- يقع مكان الإقامة المخصص لغير المدخنين على بعد 43 كم من مقابر كوم الشقافة.

- تفتح الفيلا المكيفة على تراس مطل على الحديقة.

- تتكون من 4 غرف نوم ومطبخ مجهز بالكامل، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- تقع حديقة حيوان الإسكندرية على بعد 46 كم من الفيلا.

- تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 47 كم.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لديمورا حيث يقع على بعد 2 كم منها.

- سعر الليلة في الشاليه 336 جنيه.
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