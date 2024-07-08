4 غرف نوم مكيفة ومطبخ جاهز.. 12 صورة ترصد أرخص شاليه في الساحل الشمالي
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كتب- محمد أبو بكر:
يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن أفضل الشاليهات خاصة في الساحل الشمالي، تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي.
ويرصد "مصراوي"، أرخص شاليه في الساحل الشمالي، كالتالي:
أرخص شاليه في الساحل الشمالي
ديمورا
- يقع ديمورا في قرية شاكوش في منطقة محافظة الإسكندرية.
- يضم شرفة، ويحتوي الشاليه على مسبح خاص.
- يقع مكان الإقامة المخصص لغير المدخنين على بعد 43 كم من مقابر كوم الشقافة.
- تفتح الفيلا المكيفة على تراس مطل على الحديقة.
- تتكون من 4 غرف نوم ومطبخ مجهز بالكامل، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.
- تقع حديقة حيوان الإسكندرية على بعد 46 كم من الفيلا.
- تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 47 كم.
- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لديمورا حيث يقع على بعد 2 كم منها.
- سعر الليلة في الشاليه 336 جنيه.
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