4 غرف نوم مكيفة ومطبخ جاهز.. 12 صورة ترصد أرخص شاليه في الساحل الشمالي

تبدأ الليلة من 700 جنيه.. 69 صورة ترصد أرخص فندق في شرم الشيخ والساحل

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن أفضل الشاليهات خاصة في الساحل الشمالي، تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي.

ويرصد "مصراوي"، أرخص شاليه في الساحل الشمالي، كالتالي:

أرخص شاليه في الساحل الشمالي

ديمورا

- يقع ديمورا في قرية شاكوش في منطقة محافظة الإسكندرية.

- يضم شرفة، ويحتوي الشاليه على مسبح خاص.

- يقع مكان الإقامة المخصص لغير المدخنين على بعد 43 كم من مقابر كوم الشقافة.

- تفتح الفيلا المكيفة على تراس مطل على الحديقة.

- تتكون من 4 غرف نوم ومطبخ مجهز بالكامل، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- تقع حديقة حيوان الإسكندرية على بعد 46 كم من الفيلا.

- تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 47 كم.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لديمورا حيث يقع على بعد 2 كم منها.

- سعر الليلة في الشاليه 336 جنيه.

اقرأ أيضًا:

من 700 لـ263 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في شرم الشيخ

الليلة تصل إلى 178 ألف جنيه.. 22 صورة ترصد أغلى فندق في الغردقة 2024