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الشيخ أحمد ترك يكشف أسرار التقاويم وأهمية أيام التشريق

07:55 م الأحد 07 يوليو 2024

الشيخ أحمد ترك

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كتب- حسن مرسي:

ألقى الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، الضوء على أهمية التقاويم وأيام التشريق في الدين والتاريخ، مشيرًا إلى أن الله خلق السموات والأرض وجعل لهما تقويمين: تقويم شمسي وآخر قمري، كما استخدمت الحضارات المصرية القديمة التقويم الشمسي، بينما اعتمد الأنبياء، بما في ذلك سيدنا إبراهيم، على التقويم القمري.

أضاف ترك، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن يوم 10 ذو الحجة يعد معلومًا من الدين والتاريخ، وهو يأتي بعد يوم النحر مباشرة، كما أن هذه الأيام المعدودة تحمل أهمية كبيرة في العقيدة والتقويم الإسلامي.

وأوضح أن التوقيت الهجري والصيام والحج ليس لديهم مشكلة، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم يتناول موضوع السؤال والجواب بحنو وموضوعية، كما أكد أن الانتحار من الكبائر وأنه لا يجوز لأي إنسان أن ينهي حياته، حتى في ظل الضغوط الموجودة.

أحمد ترك التشريق التقاويم
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