تحسن مؤقت يعقبه ارتفاع حرارة.. الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة بداية من اليوم وحتى الاثنين المقبل، على السواحل الشمالية وحتى القاهرة وشمال الصعيد.

وأضافت منار غانم، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من السنة، وفي عدد من المحافظات أقل من المعدلات، والتي تتراوح على القاهرة بين 35 درجة و36 درجة، ويكون الطقس حار رطب في معظم المحافظات الشمالية حتى القاهرة، خلال فترة النهار، مع أجواء شديدة الحرارة في المحافظات الجنوبية.

وتابعت: "انخفاض الحرارة خلال الفترة الحالية نتيجة وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة خاصة فترة الصباح الباكر تساعد على تلطيف الأجواء".

وأشارت إلى أن الحرارة ستبدأ في الارتفاع بداية من يوم الثلاثاء، والتي تصل لـ 38 درجة على القاهرة، كما ترتفع نسبة الرطوبة بسبب التأثر بالمنخفض الجوي الذي يحبس درجة الحرارة في طبقة قريبة من الأرض.