الأزهري يتلقى الاتصالات لتهنئته بتعيينه وزيرًا للأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تلقى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف عددًا من الاتصالات الهاتفية لتهنئته على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و تلقى وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًا من كل من عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية .

وتلقى اتصالا أيضا من الدكتور عبد الله المعتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الأسبق في الكويت، و الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن سابقًا.

و تلقى وزير الأوقاف خطابًا من البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربية وعضو الأمانة العامة لاتحاد علماء أفريقيا مهنئًا على تعيينه وزيرًا للأوقاف.