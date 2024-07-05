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الأزهري يتلقى الاتصالات لتهنئته بتعيينه وزيرًا للأوقاف

09:16 م الجمعة 05 يوليه 2024

الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تلقى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف عددًا من الاتصالات الهاتفية لتهنئته على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و تلقى وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًا من كل من عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية .

وتلقى اتصالا أيضا من الدكتور عبد الله المعتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الأسبق في الكويت، و الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن سابقًا.

و تلقى وزير الأوقاف خطابًا من البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربية وعضو الأمانة العامة لاتحاد علماء أفريقيا مهنئًا على تعيينه وزيرًا للأوقاف.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأزهري يتلقى الاتصالات لتهنئته ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي
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