وزير الزراعة: توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة الاهتمام بالفلاحين

كتب- عمر صالح:

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من المزارعين، في أول يوم عمل له في الوزارة، والذين حضروا لتهنئته بمناسبة تكليفه وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد وزير الزراعة، خلال لقائه بهم، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الاهتمام الفلاحين، والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات ومستلزمات الانتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للوقوف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.

وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بتكثيف الإرشاد الزراعي، في إطار الدعم الفني للمزارعين، بالحقول، لنشر الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين، وتقديم كافة التوصيات اللازمة، بهدف زيادة الانتاجية وزيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

وأشار إلى أن الفلاح المصري هو عصب الإنتاج، وله الدور الأهم والأساسي في انتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الدولة حريصة على دعم كافة المنتجين والتيسير عليهم.

وأكد فاروق أن الفترة المقبلة ستشهد تواجد وتفاعل بشكل كبير مع المزارعين في الحقول ومواقع الانتاج، من قبل المسئولين والقيادات، للعمل على حسم أية مشكلات خاصة بالزراعة والمزارعين فورا.