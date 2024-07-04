إعلان

BBC

وزير الزراعة: توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة الاهتمام بالفلاحين

07:49 م الخميس 04 يوليو 2024

علاء الدين فاروق وزير الزراعة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمر صالح:

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من المزارعين، في أول يوم عمل له في الوزارة، والذين حضروا لتهنئته بمناسبة تكليفه وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد وزير الزراعة، خلال لقائه بهم، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الاهتمام الفلاحين، والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات ومستلزمات الانتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للوقوف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.

وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بتكثيف الإرشاد الزراعي، في إطار الدعم الفني للمزارعين، بالحقول، لنشر الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين، وتقديم كافة التوصيات اللازمة، بهدف زيادة الانتاجية وزيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

وأشار إلى أن الفلاح المصري هو عصب الإنتاج، وله الدور الأهم والأساسي في انتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الدولة حريصة على دعم كافة المنتجين والتيسير عليهم.

وأكد فاروق أن الفترة المقبلة ستشهد تواجد وتفاعل بشكل كبير مع المزارعين في الحقول ومواقع الانتاج، من قبل المسئولين والقيادات، للعمل على حسم أية مشكلات خاصة بالزراعة والمزارعين فورا.

علاء الدين فاروق وزير الزراعة زيادة الاهتمام بالفلاحين تكثيف الإرشاد الزراعي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو.. خالد الجندي يوضح كيف نستقبل العام الهجري

إعلان

إعلان

"وُلد في خيمة ومات بخيمة".. رحلة 74سنة شتات لـ "مفتي غزة" وأسرته
حادث غامض وروايتان.. ماذا حدث لمستشارة الرئيس السوري؟
* هل يتم تغيير سعر الخبز الفترة المقبلة؟ رئيس الوزراء يُجيب
* مدبولي يزف بشرى بشأن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء
* بعد التعديل الوزاري.. هل يتغير محافظ البنك المركزي قريبا؟
* أول يوم عمل لحكومة مدبولي الجديدة.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة)