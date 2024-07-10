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أحمد كجوك يعلن عن تطبيق قانون المالية الجديد

01:21 م الأربعاء 10 يوليه 2024

أحمد كجوك

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كتب- نشأت علي:

قال أحمد كوجك وزير المالية، إن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الإيجابي للحكومة مع هذه الأزمة.

وأكد كجوك، على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الأخيرة.

وأضاف: الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.

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