شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم (بيان بالدرجات)



القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 28

العاصمة الإدارية 40 27

6 أكتوبر 39 27

بنها 38 26

دمنهور 37 26

وادي النطرون 38 27

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 38 27

الزقازيق 39 28

شبين الكوم 39 27

طنطا 38 26

دمياط 34 27

بورسعيد 34 27

الإسماعيلية 40 26

السويس 39 26

العريش 36 26

رفح 35 25

رأس سدر 41 27

نخل 39 21

كاترين 34 19

الطور 36 26

طابا 37 27

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 36 25

العلمين 33 24

مطروح 34 25

السلوم 34 22

سيوة 37 23

رأس غارب 39 28

الغردقة 40 30

سفاجا 40 29

مرسى علم 38 30

شلاتين 41 28

حلايب 36 30

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 39 26

بني سويف 40 26

المنيا 40 26

أسيوط 41 26

سوهاج 41 27

قنا 42 30

الأقصر 42 29

أسوان 43 29

الوادي الجديد 42 26

أبوسمبل 42 29