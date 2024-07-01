بوابات كارتة وإضاءة ليلية.. 90 صورة لمشروعات الطرق المنفذة منذ 2014

كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة النقل، أن الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من (2014 - 2024) بلغت تكلفتها 2 تريليون جنيه (530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية – 4 مليارات جنيه النقل النهري).

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إنجازات الـ 10 سنوات الماضية والمشروعات المنفذة في مجال الطرق والكباري، على النحو التالي:

- المشروع القومي للطرق

يهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية.

كما يساعد في زيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وخفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

وتم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، والانتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه وجارٍ العمل في 700 كم.

كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 8400 كم منها بتكلفة 110 مليارات جنيه وجارٍ العمل في 1600 كم، ومن أهم الطرق التي تم الانتهاء منها:

1- مشروعات الإنشاء

- إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ - دسوق (المرحلة الأولى بطول 10 كم) وتكلفة 1 مليار جنيه.

- إنشاء الطريق المزدوج طنطا - السنطة - زفتي (المرحلة الأولى بطول 11 كم) وتكلفة 980 مليون جنيه.

- إنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم وتكلفة 5 مليارات جنيه.

- إنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كم وتكلفة 4,4 مليار جنيه.

- إنشاء طريق سيوة - جغبوب بطول 90 كم وتكلفة 420 مليون جنيه.

- إنشاء طريق الداخلة - شرق العوينات بطول 275 كم وتكلفة 6,5 مليار جنيه.

- إنشاء طريق توشكى - شرق العوينات بطول 359 كم وتكلفة 6,5 مليار جنيه.

- إنشاء طريق شبرا - بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه.

- إنشاء طريق بني سويف - الزعفرانة بطول 158 كم وتكلفة 4,2 مليار جنيه.

- إنشاء محور الزقازيق - السنبلاوين الحر بطول 38 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه.

2- مشروعات التطوير

- تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول290 كم بتكلفة 10,4 مليار جنيه والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 87,5 كم بتكلفة 890 مليون جنيه.

- تطوير وازدواج طريق أسيوط - سوهاج (شرق النيل) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1,35 مليار جنيه.

- تطوير وازدواج طريق سفاجا - مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1,7 مليار جنيه.

- تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه.

- تطوير وازدواج طريق أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كم وتكلفة 2,9 مليار جنيه.

- تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرحلة الأولى بطول 76 كم) وتكلفة 11,2 مليار جنيه.

- تطوير طريق المعاهدة (السويس - الإسماعيلية) بطول 80 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه.

- ازدواج طريق المنصورة - دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم وتكلفة 600 مليون جنيه.

- تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم وتكلفة 2,5 مليار جنيه.

- تطوير طريق القاهرة - السويس الصحراوي من الطريق الدائري/ الدائري الإقليمي/ وصلة النفق بطول 88 كم وتكلفة 5,7 مليار جنيه.

- تطوير الطريق الساحلي الدولي من كم 21 حتى كم 101 بطول 80 كم وتكلفة 2 مليار جنيه.

- تطوير الطريق من رأس النقب حتى طريق طابا/ نويبع بطول 131 كم وتكلفة 890 مليون جنيه.

- تطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه.

- تطوير طريق الفرافرة - الداخلة بطول 325 كم وتكلفة 5,7 مليار جنيه.

- تطوير طريق القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد بطول 102 كم وتكلفة 9,8 مليار جنيه.

- تطوير طريق دهب - نويبع (المرحلة الأولى بطول 27 كم) وتكلفة 334 مليون جنيه.

3- محاور النيل

يهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية - زراعية - سياحية - عمرانية - تجارية) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

- تم التخطيط لإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور/ كباري النيل 73 محورًا/ كوبري بدلًا من 38 محورًا/ كوبري قبل يونيو 2014.

- تم إنجاز 18 محورًا بعد يونيو 2014 (تحيا مصر - حلوان - بنها - الخطاطبة - طلخا - جرجا - طما - بني مزار - عدلي منصور - قوص -سمالوط - كلابشة - ديروط - بديل خزان أسوان - منفلوط - شمال الأقصر - المراغة - دار السلام) ليصبح إجمالي عدد المحاور/ الكباري الحالية 56 محورًا/ كوبري.

- جار العمل حاليًا في تنفيذ 17 محورًا جديدًا (دراو - الفشن - أبو تيج - دشنا - تلا/ طنوب - أبو غالب - القطا - كفر شكر - القناطر الخيرية - سمنود - شبراخيت - الودي - مغاغة - أبو قرقاص - ارمنت - السباعية - محور 3 يوليو).

4- الكباري العلوية والأنفاق

يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلى حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات

أعلى الرياحات بديلًا للمعديات.

- تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري/ نفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق.

- تم إنجاز 945 كوبري/ نفقًا بتكلفة 132 مليار جنيه وآخرها 5 كباري أعلى المزلقانات (المضيق والسيل في محافظة أسوان - أبو حمص والصيرفي في محافظة البحيرة - قويسنا بمحافظة المنوفية)، و3 كباري علوية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي (كفر الدوار - جنبواي - كنج عثمان).

5- الطرق المحلية داخل المحافظات

في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوى جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين، تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية داخل المحافظات منها حوالي 5000 كم تم تنفيذها باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR وإعادة التدوير لطبقات الرصف الأسفلتي على البارد CIR وتقنيات المعالجة السطحية حسب الحالة الفنية للطريق، والتي تتميز بتحقيق وفر اقتصادي كبير في تكلفة صيانة الطرق بأعلى جودة واستدامة وبدون إرباك لحركة المرور.

كما يوفر استخدام تلك التقنيات الثروة المحجرية والمنتجات البترولية، علاوة على تقليل انبعاثات الكربون ومما يجعلها صديقة للبيئة.

6- طرق مبادرة حياة كريمة

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة بعدد 52 مركزًا في نطاق 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة، تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم وتم إنجاز 500 كم منها 286 كم في الصعيد و214 كم في الدلتا.